Лондон, , 00:48 — REGNUM Супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Кларенс-хауса.

Принц Чарльз и Камилла (сс) Andy Gott

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После подтверждения заражения 74-летняя Камилла ушла на карантин. Ранее она прошла ревакцинацию от COVID-19. 10 февраля коронавирусом SARS-CoV-2 заразился принц Чарльз.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля королева Великобритании Елизавета II заявила, что хотела бы, чтобы герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта в случае восшествия на британский престол.

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