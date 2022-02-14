Лондон, 15 февраля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Кларенс-хауса.

(сс) Andy Gott Принц Чарльз и Камилла

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После подтверждения заражения 74-летняя Камилла ушла на карантин. Ранее она прошла ревакцинацию от COVID-19. 10 февраля коронавирусом SARS-CoV-2 заразился принц Чарльз.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля королева Великобритании Елизавета II заявила, что хотела бы, чтобы герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта в случае восшествия на британский престол.