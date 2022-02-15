Рим, , 00:24 — REGNUM За минувшую неделю, 7−14 февраля, число выявляемых в Италии случаев заражения коронавируса снизилось на 30%, сообщили в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число новых госпитализаций в отделения и палаты интенсивной терапии снизилось на 22,3%, количество летальных исходов среди носителей коронавируса — на 14,4%.

По данным на 14 февраля, в Италии умерли 151 296 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 281 (днем ранее — на 191). Число подтвержденных носителей выросло на 28 630 (днем ранее — на 51 959). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 134 451 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 590 615 человек (на 48 058 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,7 миллиона человек (более 81% граждан страны).