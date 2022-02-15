Рим, , 00:14 — REGNUM С 14 февраля 2022 года провожающие снова могут попасть в здания римских аэропортов «Чампино» и «Фьюмичино».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

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Предусмотрен предварительный замер температуры тела.

Провожающим запретили сопровождать пассажиров в зданиях римских аэропортов чуть менее двух лет назад, весной 2020 года.

По данным на 14 февраля, в Италии умерли 151 296 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 281 (днем ранее — на 191). Число подтвержденных носителей выросло на 28 630 (днем ранее — на 51 959). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 134 451 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 590 615 человек (на 48 058 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,7 миллиона человек (более 81% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.