В Эквадорском порту обнаружили 7 тонн наркотиков
Гуаякиль, Эквадор, 15 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В порту Гуаякиля в Эквадоре 14 февраля было изъято семь тонн наркотиков. Полиция расследует связь события с обнаружением двух повешенных на мосту Дуран. Один из них пропал без вести 11 февраля.
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Преступники намеревались направить 7028 блоков наркотика в Бельгию, сообщают в эквадорском управлении по борьбе с наркоторговлей В этом году по всей стране было изъято уже 25 тонн наркотика.
Считается, что тела повешенных принадлежали наркоторговцам, которые были похищены конкурирующей бандой из-за спора о маршруте доставки наркотиков через порты. Произошедшее утром 14 февраля двойное убийство в автомобиле не связывают с двойным повешением.
В трех регионах — Гуаякиль, Дуран и Самборондон — в 2022 году было зафиксировано уже 159 насильственных смертей.