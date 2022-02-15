Гуаякиль, Эквадор, 15 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В порту Гуаякиля в Эквадоре 14 февраля было изъято семь тонн наркотиков. Полиция расследует связь события с обнаружением двух повешенных на мосту Дуран. Один из них пропал без вести 11 февраля.

Цитата из сериала «Нарко» реж Гильермо Наварро, Андрес Байс. 2018. Колумбия, США Первые кадры из нового сезона «Нарко»

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Преступники намеревались направить 7028 блоков наркотика в Бельгию, сообщают в эквадорском управлении по борьбе с наркоторговлей В этом году по всей стране было изъято уже 25 тонн наркотика.

Считается, что тела повешенных принадлежали наркоторговцам, которые были похищены конкурирующей бандой из-за спора о маршруте доставки наркотиков через порты. Произошедшее утром 14 февраля двойное убийство в автомобиле не связывают с двойным повешением.

В трех регионах — Гуаякиль, Дуран и Самборондон — в 2022 году было зафиксировано уже 159 насильственных смертей.