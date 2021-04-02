Тирана, , 17:18 — REGNUM Полиция Албании арестовала Селима Чакая, который провез в порт Дуррес 49 килограммов кокаина из Эквадора в контейнере с бананами, сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Инцидент произошёл 1 апреля. Ранее, как выяснилось сын контрабандиста Арбер Чакай был приговорен к 14 годам заключения за провоз 613 килограммов кокаина из Эквадора.

Подчеркивается, что Селим Чакай использовал абсолютно то же схему, что и его сын — та же компания, тот же рейс, тот же товар и те же бананы: изменилось только имя покупателя.

В прокуратуре судебного округа Дуррес ведется работа по документации происшествия, с целью идентификации и поимки всех участников преступной группировки.

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