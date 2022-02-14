Женева, Швейцария, 14 февраля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Россия заняла первое место среди стран мира по числу выявленных носителей коронавируса за минувшую неделю. Соответствующие данные приводятся 14 февраля на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что неделей ранее, 7 февраля, Россия занимала в данном списке лишь пятое место после США, Франции, Германии и Бразилии.

За последние семь день, по данным организации, в России было выявлено 1 331 942 случая заболевания. Далее в списке разместились Германия — 1 303 269 случаев, США — 1 164 098, Бразилия — 952 470, Франция — 910 301.

По общему числу выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии Россия в настоящее время находится на шестом месте после США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.