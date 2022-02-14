ВОЗ: Россия заняла первое место в мире по заболеваемости COVID-19 за неделю
Женева, Швейцария, 14 февраля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Россия заняла первое место среди стран мира по числу выявленных носителей коронавируса за минувшую неделю. Соответствующие данные приводятся 14 февраля на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Отметим, что неделей ранее, 7 февраля, Россия занимала в данном списке лишь пятое место после США, Франции, Германии и Бразилии.
За последние семь день, по данным организации, в России было выявлено 1 331 942 случая заболевания. Далее в списке разместились Германия — 1 303 269 случаев, США — 1 164 098, Бразилия — 952 470, Франция — 910 301.
По общему числу выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии Россия в настоящее время находится на шестом месте после США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.