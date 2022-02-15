Кито, , 05:06 — REGNUM В Эквадоре 15 февраля начнется вакцинация 3‑ и 4-летних от коронавируса. 14 февраля в стране началось введение третьей дозы лицам старше 18 лет. Усиление прививочной кампании отчасти связано с приближающимся карнавалом.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Как сообщает эквадорское новостное агентство El Universo, бустерную дозу вакцины будут давать спустя 5 месяцев после последней вакцинации.

Процесс вакцинации младенцев начнется в четырех городах: Кито, Мачала, Замора, Чинчипе и Лоха. С 21 февраля вакцинация детей раннего возраста будет проводиться по всей стране. Обязательным условием вакцинации детей является письменное согласие родителей.

В Кито население в возрасте от 3 до 4 лет составляет 98 436 человек, из которых 16 000 ходят в детский сад.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьники пострадавшего от наводнения района Кито вернулись к урокам