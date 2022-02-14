Вашингтон, 14 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Распоряжение не оставлять оборудование — аппаратуру и компьютеры — передал Госдеп США посольству на Украине при переезде из Киева во Львов, пишет 14 февраля Wall Street Journal.

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По данным осведомлённого источника, ликвидации подлежат телефонная система, компьютеры посольства, сетевое оборудование. Здание в результате становится негодным для использования его как диппредставительства.

Напомним, о переезде американского посольства из Киева во Львов (якобы из-за «российской агрессии») объявил 14 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен.