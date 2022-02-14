Рим, 14 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. 41% жителей Италии полагают, что эпидемия коронавируса близка к завершению, таковы итоги соцопроса исследовательского центра университета Cattolica, опубликованные в понедельник, 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Во время предыдущего опроса (в марте 2021 года) этот показатель составлял 17%.

49% респондентов полагают, что вирус становится менее опасным (в марте 2021 года таковых было 19%).

По данным на14 февраля, в Италии умерли151 296человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на281(днем ранее — на191). Число подтвержденных носителей выросло на28 630(днем ранее — на51 959). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 134 451 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 590 615человек (на48 058 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,7 миллионачеловек (более 81% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.