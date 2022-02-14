Женева, Швейцария, , 23:33 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 655 116 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8654 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 14 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 410 565 868 носителей вируса, подтверждено 5 810 880 случаев смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 1 722 621 выявленном инфицированном и 7208 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.