Рим, 14 февраля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии в понедельник, 14 февраля, пресекли проведение намеченной несогласованной с властями масштабной акции противников де-факто обязательной вакцинации.

Дмитрий Налбандян. Рим. Форум. Монте Тарпео. 1972

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С 15 февраля в Италии гражданам старше 50 лет без «антикоронавирусного супер-сертификата» будет запрещено выходить на работу, для нарушителей предусмотрен штраф от 600 до 1500 евро.

Протестующим не удалось провести единую акцию, однако некоторые активисты после многочасовых хождений по Риму остались на площади Святого Марка, установив палатки и пообещав устроить «сидячий» протест по примеру Канады.

По данным на14 февраля, в Италии умерли151 296человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на281(днем ранее — на191). Число подтвержденных носителей выросло на28 630(днем ранее — на51 959). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 134 451 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 590 615человек (на48 058 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,7 миллионачеловек (более 81% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.