Бразилиа, 15 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Бразилии 14 февраля сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 54 тысячи новых носителей коронавируса. Всего в стране выявлено 27 479 963 случая заражения.

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Бразильское новостное агентство Estado de Minas сообщает о том, что за последние сутки было зарегистрировано 314 летальных исхода среди заразившихся. Всего же число жертв достигло 638 362 человек. Расследуется 3160 случаев смерти от тяжелого острого респираторного синдром. В подобных случаях необходимы дополнительные тесты и процедуры, чтобы определить, был ли причиной смерти COVID-19.

В настоящее время 86,5% от общего числа инфицированных считаются бессимптомными. Общее количество активных и наблюдаемых случаев в стране с населением 212 миллионов человек составляет 3 058 158.