Вашингтон, 14 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Американское посольство на Украине временно переезжает в западную часть страны: оно будет находиться теперь в городе Львове, говорится в опубликованном 14 февраля заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Blackfish Герб Львова

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Причиной переезда глава американской дипломатии объявил «драматическое ускорение наращивания российских сил» рядом с украинской территорией. Американское диппредставительство после переезда продолжит выполнять свои функции.

Блинкен «Мы также продолжаем предпринимать интенсивные дипломатические усилия с целью деэскалации кризиса».

Комментируя минувшие российско-американские переговоры, посвящённые Украине, глава Госдепа заявил, что, если Россия «решит добросовестно взаимодействовать» с Западом, то все затруднения можно будет решить дипломатически.