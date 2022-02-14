Москва, , 22:39 — REGNUM О ходе переговоров, которые Россия ведёт по теме гарантий безопасности с НАТО и с ОБСЕ, сообщил 14 февраля во время онлайн-встречи российский министр иностранных дел Сергей Лавров Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш Mid.ru

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Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, Лавров в ходе беседы «подробно проинформировал Генсекретаря ООН о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России».

Также участники онлайн-мероприятия обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также деятельность миссии ООН в Косово.

Кроме того, глава МИД РФ «привлёк особое внимание к проблемам, которые испытывает постпредство России при ООН из-за невыполнения США своих обязательств». Речь идёт о возвращении заблокированных руководством Штатов официальных помещений постпредства и о выдаче виз его сотрудникам и членам российских делегаций.

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