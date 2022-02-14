Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление, в соответствии с которым в донской столице вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM 14 февраля.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пассажиры должны соблюдать масочный режим

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В частности, должны быть приняты меры по дезинфекции и корректировке графиков движения общественного транспорта с целью недопущения скопления пассажиров. Устанавливается строгий контроль за соблюдением всех действующих коронавирусных ограничений предприятиями торговли и общественного питания, театрами и музеями, физкультурными и спортивными организациями. Полицию и Роспотребнадзор необходимо информировать о всех случаях нарушения режима изоляции больными COVID-19 и контактными с ними лицами.

В образовательных организациях должен проводиться «утренний фильтр» среди детей до семи лет и еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, а также соблюдаться весь перечень санитарных требований.

Приём граждан в муниципальных учреждениях и организациях, осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг, необходимо проводить по предварительной записи с целью исключения очередей.