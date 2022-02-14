Лима, , 22:49 — REGNUM В Перу бустерные дозы вакцины от коронавируса получили уже более девяти миллионов человек, что составляет 27,76% населения старше 18 лет. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Вакцинация в Перу (сс) Galería de fotografías del Ministerio de Defensa

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По данным на 14 февраля, в стране произведено 59 428 984 инъекции вакцины от коронавируса. При этом 23 476 780 человек получили по две дозы вакцины, третью прививку сделали 9 099 623 человека.

В том числе, как сообщается, в особо уязвимой категории населения в возрасте от 60 до 79 лет привиты уже 2 443 572 человек, или 67,3%.

В День святого Валентина в Перу призывают пары приходить на вакцинацию от коронавируса вдвоем. Прививают в стране препаратами Pfizer и AstraZeneca.

В ближайшее время власти страны намерены приступить к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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