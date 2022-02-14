Москва, 14 февраля 2022, 22:00 — REGNUM Почти не осталось времени у Bloomberg, чтобы одуматься и отказаться от своего прогноза по «нападению» России на Украину, якобы запланированного на 15 февраля.
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Как написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этому агентству пора бы «уточнить прогноз», ведь это «средство массовой дезинформации» заявляло, что 15 февраля «Россия нападёт на Украину».
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