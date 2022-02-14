Москва, 14 февраля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Почти не осталось времени у Bloomberg, чтобы одуматься и отказаться от своего прогноза по «нападению» России на Украину, якобы запланированного на 15 февраля.

МИД России Мария Захарова

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Как написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этому агентству пора бы «уточнить прогноз», ведь это «средство массовой дезинформации» заявляло, что 15 февраля «Россия нападёт на Украину».

Захарова «Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс».

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