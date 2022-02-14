Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Украинский вопрос обсудили в ходе онлайн-встречи Генсек ООН Антониу Гетерреш и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил 14 февраля журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш Mid.ru

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Был затронут вопрос украинского членства в НАТО. При этом руководство ООН называет эту проблему «вопросом европейской безопасности». Поскольку единства мнений на этот счёт нет, «различия должны быть разрешены через диалог и дипломатию», отмечают в ООН.

В этот же день Гутерреш провёл онлайн-переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Дюжаррик уточнил, что переговоры были «очень короткими».

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