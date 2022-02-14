Тегусигальпа, , 21:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Гондураса выпустило постановление о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет с 14 февраля, сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гондурас. Школа Laprensa.hn

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Пока вакцинация будет проводиться лишь в Центральном округе, образованном бывшими муниципалитетами Тегусигальпа и Комаягуэла. Ожидается, что, в случае достаточного количества вакцин, эта мера будет введена и в других приоритетных округах.

В Гондурасе продолжают вакцинировать препаратом Pfizer детей в возрасте 10 и 11 лет в муниципалитетах Атлантида, Колон, Комаягуа, Копан, Кортес, Чолутека, Эль-Параисо, Франсиско Морасан и других.

Целью вакцинации детей заявлено их возвращение к очной учебе, однако недавние исследования показывают, что школы не готовы принять учащихся из-за несоответствия санитарным требованиям. Из 17 525 учебных заведений 17% не имеют доступа к воде даже в виде реки или колодца, при этом 70% школ не имеют резервуаров с водой.

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