Приштина, Сербия, 14 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Косово 14 февраля в результате исследования 2314 образцов выявили 247 носителей коронавируса. Признаны излечившимися в крае 2096 человек, за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Irvi Hyka Здание, в котором собиралась Призренская лига, Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 222 078 случаев заражения, 209 312 пациентов излечились, 3076 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 10 800. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 811 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 801 246 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 93 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.