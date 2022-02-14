Рига, , 20:36 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Латвии и крупнейшая авиакомпания Прибалтики airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года по маршруту Киев — Рига. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самолет авиакомпании AirBaltic (сс) Javier Rodriguez

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Решение объясняется желанием удовлетворить значительный спрос пассажиров на полеты в этом направлении. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс 15, 17 и 19 декабря, а также прямой рейс из Одессы в Ригу 19 декабря 2022 года.

В авиакомпании утверждают, что при этом безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало латвийцев как можно быстрее покинуть территорию Украины. По приблизительным подсчетам, там находится около 2 000 граждан и неграждан Латвийской республики.

При этом подчеркивается, что через Россию и Белоруссию эвакуироваться из Украины не рекомендуется.