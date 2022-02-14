Таллин, 14 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Закрытие дипломатических миссий разных стран Евросоюза в Киеве и призыв к своим гражданам покинуть Украину наносят вред украинской экономике и вызывают панику, но такие призывы можно объяснить заботой о собственных гражданах.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в интервью порталу новостей гостелерадио страны ERR.

Комментируя слова однопартийца и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта о том, что закрывать дипмиссии на Украине неправильно, Каллас заявила: «Если на самом деле все пойдет так, как нам говорят, то если из-за этого какого-то гражданина не проинформируют и наши собственные люди пострадают, то, увы, я должна все же ставить своих людей выше украинской экономики».

Она также напомнила, что, в отличие от ряда посольств западных стран, эстонское продолжает работать в Киеве, а его сотрудники — выполнять свои обязанности, в том числе по обеспечению безопасности граждан страны.

Каллас считает, что призыв к согражданам покинуть Украину, «разумеется, повлияет на экономику». «Но если сравнивать с тем, что в результате этого военного конфликта не будет, его предотвратят, то военный конфликт намного больше вредит экономике, чем действия по его предотвращению, из-за которых ненадолго возникает неразбериха», — добавила она.