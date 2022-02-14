Москва, , 20:12 — REGNUM Россию могут вынудить прибегнуть к силовым действиям против Украины. Об этом 14 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, на такой шаг Россия вынуждена будет пойти в случае агрессии Украины против ДНР или ЛНР.

«Возможна ли военная провокация со стороны Украины? Да, возможна. И это реальность, с которой следует считаться. И в этом случае у России остаётся только один путь — проведение операции по принуждению Украины к миру. Это не агрессия, это ответные действия на украинскую провокацию в виде удара по территории России или попытки «блицкрига» против Донбасса. Других вариантов для действий просто не остается», — сказал Коротченко.