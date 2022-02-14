Москва, , 20:11 — REGNUM Агрессия в отношении Донбасса станет для Украины сродни суициду. Об этом 14 февраля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Однако угроза нападения Киева на ЛДНР все равно присутствует и спровоцировать этот конфликт могут украинские нацисты.

«Мы рассчитываем на некое благоразумие, потому что для украинской государственной такие шаги будут самоубийством. Тем не менее мы видим, что ситуация идет вразнос. Если говорить об украинских военнослужащих, то мы видим деморализацию, если говорить о националистических батальонах — там ситуация иная, для них это шанс снова занять место под солнцем, поэтому с их стороны мы ждём больше провокаций», — сказал Пушилин.

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