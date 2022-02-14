Москва, 14 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Украина может совершить акт агрессии в отношении Донбасса. Об этом 14 февраля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его словам, силы самообороны народной республики проводят мероприятия по подготовке к возможной агрессии Киева.

«Вызывает опасение продолжающаяся эскалация — поставка вооружения, перемещение наемников, инструкторов ближе к Донбассу. Мы находимся в той точке, когда может случиться любой момент, к чему мы, в свою очередь, готовы», — сказал Пушилин.