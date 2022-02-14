Варшава, , 19:39 — REGNUM «Ситуация вокруг Украины может существенно усилить доминирование России над Белоруссией», — констатировал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Одновременно с направлением в Белоруссию дополнительных российских солдат ослабевает позиция А. Лукашенко. Кремль располагает дополнительными инструментами давления на Лукашенко, он может использовать сложившуюся ситуацию для форсирования дальнейшего подчинения Москве или для изменения структуры власти в Белоруссии», — написал Жарын на своей странице в Twitter.

Напомним, официальный Киев и НАТО восприняли военные российско-белорусские учения в Белоруссии близ украинской границы как угрозу. Неоднократно бывавший в Минске — в том числе на аудиенции у Александра Лукашенко бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Лукашенко находится под управлением Владимира Путина, и вскоре белорусского автократа Кремль заменит на новую фигуру.

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