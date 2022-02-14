Берлин, 14 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Германии последние несколько дней впервые за долгое время наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 14 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

За последние сутки в Германии было выявлено 76 465 новых случаев заражения. Для сравнения, неделей ранее в стране было зарегистрировано 95 267 таких случаев.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 42 пациента с COVID-19. Общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 119 977.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снизился впервые за долгое время и в настоящее время составляет 1459,8 случая на 100 000 человек.

Вместе с тем отмечается, что по понедельникам данные по заболеваемости в Германии обычно оказываются ниже, чем в другие дни недели, из-за прошедших выходных и связанных с ними задержек с отчётами.