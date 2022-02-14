Берлин, , 20:52 — REGNUM В преддверии переговоров между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным члены украинской общины Берлина вышли на улицу с требованием к немецким властям приложить дополнительные усилия по урегулированию кризиса на Украине, передаёт 14 февраля Spiegel.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации издания, около 200 демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот с украинскими флагами и кастрюлями, сковородками и дуршлагами, надетыми в качестве шлемов. Собравшиеся скандировали «Слава Украине!» и «Спасибо за шлемы!», критикуя таким образом поставку Германией пяти тысяч шлемов на Украину в ответ на просьбу Киева о предоставлени оружия.

Участники акции, состоявшейся накануне поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву, заявили, что нежелание Германии предоставлять вооружение украинской армии «играет на руку России».

«Этот нейтралитет в отношении оборонительного оружия бесполезен, поскольку содействует в большей мере российской стороне. Экономическая поддержка, которую Германия оказала Украине, имела серьёзный эффект. Но на данный момент необходимы дополнительные средства», — заявил журналистам один из демонстрантов, 52-летний Виталий Олийник, проживающий в Германии уже около 30 лет.