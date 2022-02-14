Берлин, 14 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Немецкие власти готовятся ослабить меры по борьбе с пандемией коронавируса, отмечая ослабление волны распространения штамма «Омикрон». Предлагаемый трёхэтапный план позволит постепенно снять большинство ограничений к 20 марта, сообщает 14 февраля немецкое издание Spiegel.

(сс) Hans Германия

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В частности, уже в ближайшее время в Германии планируется разрешить частные встречи с более чем десятью людьми. С 4 марта будет разрешено вновь открыться барам и клубам. Доступ в рестораны также будет открыт для непривитых людей с отрицательным результат теста.

С 20 марта будут отменены многие другие меры, включая правило, согласно которому работодатели при возможности должны разрешать сотрудникам работать на дому.

Ожидается, что некоторые более базовые ограничения, такие как ношение масок в общественном транспорте и в закрытых общественных местах, останутся в силе.