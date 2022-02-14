Оттава, , 18:46 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо задействует редко используемый закон о чрезвычайных обстоятельствах, который предоставляет правительству дополнительные полномочия, для борьбы с дальнобойщиками, протестующими против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает 14 февраля Reuters.

Джастин Трюдо DonkeyHotey

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При этом канадское новостное агентство CBC сообщило, что Оттава не планирует привлекать военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с открытием важнейшего пограничного пункта 13 февраля между США и Канадой продолжилось движение, что ознаменовало конец шестидневной блокады дальнобойщиков. Однако в столице Канады власти до сих пор не смогли договориться с протестующими против обязательной вакцинации от коронавируса.

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