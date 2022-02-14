Бухарест, 14 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Проводить вакцинацию от COVID-19 в основных поликлиниках и больницах Румынии будут исключительно семейные врачи, обладающие полной информацией о состоянии здоровья своих пациентов. Об этом на пресс-конференции в Бухаресте 14 февраля заявил министр здравоохранения Румынии Александру Рафила, сообщает «Румынское телевидение».

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Диагностика

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По словам министра, в условиях закрытия по всей стране основных центров вакцинации именно на структуры семейной медицины возлагается ответственность за борьбу с распространением пандемии.

Рафила «Необходим профессиональный подход к осуществлению подобной программы».

Напомним, за последние несколько дней в Румынии закрылись более двухсот так называемых альтернативных пунктов вакцинации, где все желающие могли получить прививку от коронавирусной инфекции, не предъявляя для этого своей медицинской карты. Причиной коллапса в работе этих структур стало отсутствие учета пациентов.