Прага, , 17:24 — REGNUM Диппредставительства Чехии на Украине продолжают функционировать, сообщил 14 февраля журналистам заместитель чешского министра иностранных дел Мартин Дворжак.

Киев. Украина Министерство культуры и информационной политики Украины

Дворжак «Посольство Чехии в Киеве и генконсульство во Львове готовы продолжать работу».

Он добавил, что, несмотря на напряжённость вокруг украинской темы, Чехия будет и впредь оказывать материальную и гуманитарную помощь Украине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Напомним, семьи чешских дипломатов накануне, 13 февраля, уехали с Украины на фоне западной информационной кампании о якобы готовящемся со стороны России «вторжении» на украинскую территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полётов на Украину