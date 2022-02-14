Прага, 14 февраля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Диппредставительства Чехии на Украине продолжают функционировать, сообщил 14 февраля журналистам заместитель чешского министра иностранных дел Мартин Дворжак.

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

Дворжак «Посольство Чехии в Киеве и генконсульство во Львове готовы продолжать работу».

Он добавил, что, несмотря на напряжённость вокруг украинской темы, Чехия будет и впредь оказывать материальную и гуманитарную помощь Украине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Напомним, семьи чешских дипломатов накануне, 13 февраля, уехали с Украины на фоне западной информационной кампании о якобы готовящемся со стороны России «вторжении» на украинскую территорию.