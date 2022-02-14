Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Смольный продлил выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, на весь 2022 год. Об этом 14 февраля сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Губернатор напомнил, что с апреля 2020 года в Петербурге действуют региональные выплаты на случай, если произошло заболевание, инвалидность или гибель медика от ковида: 300 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

«Мы в Петербурге с огромным уважением и благодарностью относимся к врачам. В период пандемии выстроили систему финансовой поддержки, которая сегодня по масштабам выплат не имеет аналогов в стране», — подчеркнул глава города.

С января 2021 года наряду с федеральными выплатами медики получают ежемесячные выплаты из городского бюджета за фактически отработанное время в «красной» зоне. За период 2021 года их получили порядка 43 тыс. медицинских работников на общую сумму 9,6 млрд рублей.

Вместе с тем случившуюся задержку выплат за декабрь 2021 года губернатор назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату медикам за декабрь 2021 года.

«По результатам проверки будет дана оценка их действиям и определена мера дисциплинарной ответственности», — уточнили в Смольном.

Комитету финансов было дано поручение обеспечить выплаты за декабрь не позднее 17 февраля.