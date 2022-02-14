Москва, , 17:02 — REGNUM Госдума на заседании 15 февраля определится, как будет в дальнейшем обсуждаться проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Текст обращения предложен депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Однако возник вопрос: нужно ли направлять обращение сразу российскому лидеру или следует перед этим провести консультации с МИД России. Эта часть зафиксирована в двух различных проектах постановления к проекту обращения.

Коммунисты в своем варианте предлагают сразу же направить документ главе государства. Парламентарии от «Единой России» подготовили свою версию проекта постановления, где настаивают на том, что проект обращения к Путину прошел бы дискуссию в МИД России и в других ведомствах, а только после этого вернулся бы на рассмотрении в Госдуму и возможно был бы принят.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале по итогам Совета Думы, «принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов».

Таким образом, завтра, 15 февраля Госдума обсудит лишь дальнейшую процедуру рассмотрения проекта обращения к главе государства, а не сам текст документа, то есть выберет длинный путь или короткий. Все говорит в пользу того, что будет избран именно длинный путь.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинговое голосование Госдумы определит обращение по ЛНР и ДНР