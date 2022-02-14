София, , 16:57 — REGNUM Консультативный совет по национальной безопасности при президенте Болгарии (КСНБ) подготовил документ, требующий от официального Киева обеспечения защиты проживающих на украинской территории граждан Республики Болгария и этнических болгар в случае ухудшения политической ситуации на Украине. Об этом 14 февраля со ссылкой на вице-президента Болгарии Илияну Йотову сообщает БНР.

Илияна Йотова euranet_plus

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По словам Йотовой, в настоящее время София крайне заинтересована в обеспечении безопасности болгар, проживающих на Украине.

Йотова «Болгарская диаспора в этой стране является самым многочисленным образованием наших соотечественников за рубежом. В случае возможного вооруженного конфликта на Украине большая часть украинских болгар превратится в беженцев. В свою очередь, мы обязаны обеспечить им наилучшие условия».

Как ожидается, в ходе своего заседания 15 февраля КСНБ рассмотрит вопрос о позиции официальной Софии в контексте кризиса на Украине.

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