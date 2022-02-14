Стокгольм, , 17:04 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон была проинформирована главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Бюденом о ведущейся работе военных по укреплению обороноспособности страны в связи с «военной эскалацией со стороны России возле Украины». Об этом 14 февраля сообщил телеканал SVT.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

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«Ничто не исключено… Теперь речь идет только о намерениях: на что они готовы пойти, какой риск готовы на себя принять», — заявил Бюден на пресс-конференции после встречи с Андерссон.

По словам главкома, военные готовы отстаивать суверенитет Швеции в случае агрессии со стороны России.

«Мы следили за развитием событий с прошлой весны, когда Россия явно начала делать первые шаги по наращиванию военной мощи вокруг украинской границы. Во время осени и Рождества мы каждую неделю видим, как появляются дополнительные ресурсы», — сказал он.

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