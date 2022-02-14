Осло, , 17:00 — REGNUM Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение не летать над воздушным пространством Украины из-за напряженной ситуации в области безопасности, обусловленной напряжением на границе с Белоруссией и Украиной. Об этом 14 февраля сообщил телеканал TV2.

Самолет авиакомпании Norwegian Air Philipofpoland

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Компания не имеет прямых рейсов в страну, но обычно летает над западными районами Украины в связи с рейсами в Венгрию и Турцию.

Аналогичные решения недавно приняли несколько компаний, в том числе British Airways и нидерландская KLM.

«Вообще над Украиной мы летаем не очень часто. После катастрофы MH17 мы избегали пролетов над восточными районами страны», — сказал журналистам TV2 директор по связям с общественностью Norwegian Эсбен Туман.

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