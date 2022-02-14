Москва, 14 февраля 2022, 16:29 — REGNUM У России есть шанс, что удастся договориться с Западом по гарантиям безопасности, заявил 14 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров президенту страны Владимиру Путину.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
Отвечая на вопрос главы государства о том, есть ли у Москвы шанс договориться с западными партнёрами «по ключевым вопросам, или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс?», Лавров пояснил:
Он добавил, что у Москвы по гарантиям безопасности готов ответ для США и НАТО на десяти страницах.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин указал на «бесконечное и очень опасное» расширение НАТО на восток