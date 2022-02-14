Москва, , 16:22 — REGNUM Вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Госдуме предстоит обсудить два варианта проекта обращений к российскому лидеру о признании ЛНР и ДНР, Совет думы вынес оба документа на рассмотрение палаты парламента.

Постановления будут рассматривать на альтернативной основе.

«Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Разница между ними х заключается в следующем.

Первое, внесенное депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, незамедлительно после принятия направляется президенту.

Второе, внесенное депутатами от «Единой России», для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

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