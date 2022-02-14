Варшава, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главами правительств Финляндии, Греции, Нидерландов и Словакии. Об этом сообщает Правительственный информационный центр.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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В рамках мероприятия Моравецкий раскритиковал внешнюю политику России, заявив, что «Москва должна отказаться от восприятия Украины как своей сферы влияния».

»Украина — суверенное государство, избравшее путь на интеграцию с Западной Европой. Каждая страна должна иметь возможность самостоятельно и по своему усмотрению управлять своим развитием. Так что, никакие ультиматумы России по отношению к другим странам не должны восприниматься на Западе», — заявил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».