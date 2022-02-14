Ереван, 14 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Ереван внимательно следит за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, распространённом 14 февраля пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что дипломатические миссии Армении на Украине работают в нормальном режиме. Это касается посольства в Киеве, а также генерального консульства в Одессе.

«Работают в обычном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами Республики Армения, которым в случае необходимости будут предоставлены дополнительные рекомендации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, западные СМИ и политики обвиняют Россию в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. Президент США Джо Байден заявил, что это якобы произойдёт 16 февраля. В Москве указывают на то, что обвинения предъявляют без доказательств.