Горловка, ДНР, 14 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Район посёлка Зайцево на севере Горловки в ДНР подвергся 14 февраля обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Атака началась в 14:30 мск. Украинские боевики применили миномёт калибра 120 мм, выпустив по территории ДНР шесть мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 февраля ВСУ четыре раза обстреляли ДНР, применив также тяжёлые миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие.