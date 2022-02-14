Москва, 14 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, по состоянию на 15:30 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,59%, до $93,88 pа баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMуправляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Artur1917 Добыча нефти

«Ещё утром котировки нефти продолжали интенсивный рост, краткосрочно выйдя в зону выше $96 за баррель, но затем настрой на фиксацию прибыли взял верх.

Тем не менее, вероятность того, что в ближайшие недели быки попытаются протестировать отметку $100 за баррель остается весьма высокой.

Дефицит на рынке энергоносителей остается высоким, даже если соглашение с Ираном по ядерной программе будет достигнуто, его нефтяные запасы поступят на рынок отнюдь не мгновенно.

Тем временем Китай продолжает пытаться подстегнуть экономику низкими процентными ставками и запланированными вложениями в инфраструктуру, что несколько смягчает риски ужесточения политики ведущих центробанков.

В то же время раздуваемая истерия вокруг возможности войны на Украине и принятия новых санкций против России подстегивает опасения сокращения поставок.

Это, вкупе с недавним пробитием долгосрочного нисходящего тренда от 2008 года толкает спекулянтов к новым покупкам по нефти», — пояснил эксперт.

Читайте также: Названы причины резкого роста цен на нефть