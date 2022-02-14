Москва, , 13:31 — REGNUM Торги 11 февраля для котировок нефти были крайне позитивными, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти skeeze

«Открывшись на отметке в $91,96 за баррель Brent, финальная цена на рынке составила $95,53, при этом котировки уходили выше $96, обновив максимум более чем за семь лет.

Основным страхом инвесторов стала эскалация конфликта вокруг Украины, что стало триггером резкого роста стоимости бочки нефти во второй половине дня.

Более 20 стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину на новостях о том, что в страну может начаться полноценное военное вторжение.

При этом возросли риски либо замедления поставок нефти и нефтепродуктов из России, либо нефтяного эмбарго и отказа от российских углеводородов. В результате нефть резко подскочила в цене и отчасти продолжала рост на старте торгов в понедельник.

Но после ряда заявлений от политиков разных стран, в том числе от после Украины в Великобритании относительно того, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны, а также нескольких высокопоставленных европейских политиков о том, что российская сторона была убедительна в вопросе деэскакации, рынок начал постепенно остывать.

Предполагаемый диапазон движения котировок нефти на понедельник — $93,70−97 за баррель Brent», — предполагает эксперт.

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