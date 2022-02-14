Берлин, 14 февраля 2022, 15:46 — REGNUM Власти Германии намерены снять все коронавирусные ограничения до 20 марта. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект соответствующего документа.
Отмечается, что вначале власти ФРГ намерены ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Также будут отменены контроли на входах в магазины и другие точки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министрам федеральных земель встретиться для обсуждения возможности смягчения ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
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