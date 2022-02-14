Берлин, , 15:46 — REGNUM Власти Германии намерены снять все коронавирусные ограничения до 20 марта. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект соответствующего документа.

Германия. Бундестаг Basti93

«К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь», — говорится в документе.

Отмечается, что вначале власти ФРГ намерены ослабить правила собраний в частных квартирах и домах. Также будут отменены контроли на входах в магазины и другие точки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министрам федеральных земель встретиться для обсуждения возможности смягчения ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

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