Варшава, , 15:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 14 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 13 473 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 17 человек.

В настоящее время (по состоянию на 14 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 912 пациентов. Из них 1 176 человек подклчены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 415 027 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 108 137 человек.