Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за неделю с 7 по 13 февраля масочный режим нарушили 340 пассажиров городского общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 14 февраля.

Sev.gov.ru Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Рейды провели 18 мониторинговых групп. За неделю проинспектировано 3823 единицы транспорта. В отношении 340 человек составлены протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, вынесено 12 дисциплинарных взысканий в отношении водителей, нарушившим санитарные требования.